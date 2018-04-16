國際財經

全球超級大國間的貿易爭端及敍利亞緊張局勢，令市場存在諸多不明朗因素，而全球經濟亦因此開始表現得有些受損，但美銀等企業財報理想，修復市場部分信心，美股周一高開高走，道指中段漲逾300點，三大指數齊升逾1%。

截至本港凌晨1時20分，道指報24663點，升303點或1.25%，盤中最高曾升至24674點。美國最大醫保集團UnitedHealth飆3.01%，暫時是升幅最大的道指成分股。藥業股Merck升2.24%。

標普500指數報2685點，升28點或1.09%；納指報7175點，升68點或0.97%，盤中曾高見7178點，升幅1.01%。

美英法三國上周六聯手向敍利亞化學武器設施發射導彈，報復4月7日發生的疑似毒氣襲擊事件。雖然美國總統特朗普在打擊行動後宣布任務已經完成，暗示不會延長軍事行動，但市場仍擔心俄羅斯可能會對來自美國政府的新經濟制裁作出何種反應。

儘管經濟和政治前景不明，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Kaplan)在北京接受媒體訪問時，表達了對美國經濟增長強勁的樂觀態度，並預計今年聯儲局將一共加息3次。他指出，毋須對未發生的事情感到擔憂，現在對經濟很樂觀，認為今年美國經濟將相對強勁，但考慮到相關阻力，聯邦儲備委員會必須漸進、有耐心地提高聯邦基金利率。

同時，企業財報亦備受關注，華爾街希望第一季企業獲利增長和企業財測足夠強勁，能促使所謂的「FAANG」股份，即Facebook、亞馬遜(Amazon.com)、蘋果(Apple Inc)、網飛(Netflix)和谷歌母公司Alphabet Inc重新獲得青睞，並將市場目光從最近導致該組股票從高位下跌的擔憂清除。分析師預計FAANG企業第一季獲利按年平均增長25.8%，高於去年第四季的增長12.4%，以及一年前的增長12.8%。

分析又稱，迄今為止，投資者對中東局勢的反應似乎很平靜，只要局勢沒有繼續惡化，市場關注焦點將轉移至企業第一季財報等其他因素上。不過，需要留意的是，隨着上市公司繼續公布財報，過高的市場預期可能會成為導致未來股價表現的最大威脅。

美元滙價顯著下滑，ICE美滙指數跌0.43%，報89.45。歐羅兌1.2379美元，漲0.39%。美元兌日圓回落至107.17，回吐0.16%。美國十年期債息報2.839厘，升0.0129厘。

紐約六月期金上揚3.10美元或0.23%，報每盎斯1351美元。紐約五月期油回吐1.26%，報每桶66.54美元。

歐洲股市收市則下跌，英國富時100指數收報7198點，跌0.91%或66點；德國DAX指數收報12391點，跌0.41%或50點；法國CAC 40指數收報5312點，跌0.04%或2點。