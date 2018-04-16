國際財經

全球超級大國間的貿易爭端及敍利亞緊張局勢，令市場存在諸多不明朗因素，而全球經濟亦因此開始表現得有些受損，但美銀等企業財報理想，修復市場部分信心，美股今日高開後持續於高位徘徊。

截至本港時間晚上約10時52分，道指報24533點，升173點或0.71%；標普500指數報2669點，升13點或0.51%；納指報7128點，升21點或0.31%。

美英法三國上周六聯手向敍利亞化學武器設施發射導彈，報復4月7日發生的疑似毒氣襲擊事件。雖然美國總統特朗普在打擊行動後宣布任務已經完成，暗示不會延長軍事行動，但市場仍擔心俄羅斯可能會對來自美國政府的新經濟制裁作出何種反應。

儘管經濟和政治前景不明，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Kaplan)在北京接受媒體訪問時，表達了對美國經濟增長強勁的樂觀態度，並預計今年聯儲局將一共加息3次。他指出，毋須對未發生的事情感到擔憂，現在對經濟很樂觀，認為今年美國經濟將相對強勁，但考慮到相關阻力，聯邦儲備委員會必須漸進、有耐心地提高聯邦基金利率。

同時，企業財報亦備受關注，華爾街希望第一季企業獲利增長和企業財測足夠強勁，能促使所謂的「FAANG」股份，即Facebook、亞馬遜(Amazon.com)、蘋果(Apple Inc)、網飛(Netflix)和谷歌母公司Alphabet Inc重新獲得青睞，並將市場目光從最近導致該組股票從高位下跌的擔憂清除。分析師預計FAANG企業第一季獲利按年平均增長25.8%，高於去年第四季的增長12.4%，以及一年前的增長12.8%。

分析又稱，迄今為止，投資者對中東局勢的反應似乎很平靜，只要局勢沒有繼續惡化，市場關注焦點將轉移至企業第一季財報等其他因素上。不過，需要留意的是，隨着上市公司繼續公布財報，過高的市場預期可能會成為導致未來股價表現的最大威脅。

歐股方面，英國富時100指數報7215點，跌48點或0.67%；德國DAX指數報12406點，跌36點或0.29%；法國CAC 40指數報5313點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報23377點，升47點或0.2%。