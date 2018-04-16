國際財經

在過去的一周，國際金價明顯受地緣政治局勢左右。儘管中國方面在博鰲亞洲論壇宣布下調汽車進口關稅令中美貿易摩擦情況有所緩解，但美國總統特朗普(Donald Trump)在上周三(4月11日)凌晨表示，可能會發射導彈打擊敍利亞化武設施之後，倫敦金的多頭熱情被徹底點燃，成功刷新11個交易周以來的高位至1365.1美元。

但隨後上周四(4月12日)凌晨特朗普又在推特表示可能不會對敍利亞動武，加上同日凌晨公布的美國聯儲局3月議息紀要顯示多位官員認為經濟前景支持更陡峭的加息路徑，對通脹前景有更大的信心，倫敦金當天隨之受壓重挫超1%，全日最低見1333.8美元。

有趣的是，在特朗普與英國首相文翠珊(Theresa May)電話討論對敍利亞採取聯合行動後，避險需求支持倫敦金上周五(4月13日)反彈收復至1340美元上方，顯示當前主宰金價因素仍然是地緣政治因素。

最終美英法三國沒有令市場失望，三國在上周六(4月14日)聯合對敍利亞化武設施發射了105枚導彈，儘管敍利亞軍隊稱在俄羅斯情報支持下攔截了數十枚導彈，美國總統特朗普仍認為該行動非常「完美」，副總統彭斯(Mike Pence)當天也表示，美國政府已做好再次軍事打擊敍利亞的準備，並將應對敍利亞及其盟國可能採取的報復行動。美英法繞開聯合國安理會的對敍軍事行動令倫敦金在周一(4月16日)開市後走高至1348.6美元。

技術分析方面，倫敦金自去年年底以來基本企穩於18周指數移動平均線之上，顯示其走勢仍偏向上升，但這段期間金價基本在1300美元至1365美元區域波動整固，暫時未有擺脫此區間的跡象(除非地緣政治局勢的惡化出乎市場預料)。今晚20:30將會公布美國3月零售銷售數據，若數據表現優於預期，將有助於美元反彈，屆時需小心金價隨時掉頭下跌。倫敦金短期阻力在1353美元至1356美元區域，下方支持則在1335美元及1330美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1355-1356美元，我們將沽出倫敦金，下望1342美元，升穿1360美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd