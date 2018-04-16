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今日 16:15 國際財經 中國財經

高通購恩智浦 短期再交反壟斷申請

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美國芯片製造商高通(Qualcomm)，最快將於今日內向中國商務部重新提交申請，以批准其以440億美元(3432億港元)收購恩智浦半導體(NXP Semiconductor)的交易，這將給予中國商務部更多時間，以決定是否批准交易。

中國商務部原於明天(17日)就交易作出最後決定，外電引述消息人士稱，高通上周六應中國商務部要求，撤回此前提交的反壟斷申請。

高通收購恩智浦將是全球半導體行業歷來最大規模的交易，交易需要獲得9個國家和地區監管機構的批准，目前只欠差中國商務部的批准。

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