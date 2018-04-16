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中國駐美大使崔天凱強調，貿易不平衡問題當然要解決，但不能找錯原因、開錯藥方，重申貿易戰絕對是錯誤的選擇，對誰都沒有好處，中方的態度一是反對，二是不怕；如果有人堅持要打貿易戰，一定奉陪到底。

崔天凱在2018年沃頓中美峰會演講時表示，有關在中美經貿關係中，美國吃虧了這個觀點是站不住腳的。自中美建交以來，中美經貿關係取得巨大發展，雙向投資也在不斷增加，給中美兩國都帶來巨大利益。他稱，美國企業為中國的發展發揮積極作用，同時美國企業也從中國的發展中獲得巨大利益，贏得市場份額，得到商業回報。

崔天凱舉例指，截至今年2月，波音接受的中國客戶訂單達1690架，已經交付1389架，其中去年向中國交付的飛機數量佔該公司當年全球交付總量的26%。去年美國大豆出口量中，超過60%是銷往中國。此外，還有很多美國產品對華出口量佔其對全球出口的五成，甚至三分之二以上。

崔天凱表示，目前中美之間存在的貿易不平衡，的確是個問題。中方並不追求對美貿易順差，而是希望貿易走向平衡，但美國對華貿易產生大額逆差的原因有很多，包括產業鏈、經濟結構問題、美國自身儲蓄率太低、還有美國政策的問題。

對於有指「中國工人搶了美國工人的工作」，崔天凱認為，中國的工人沒有跑到美國來找工作，反而是美國的企業為了追求效益最大化，在全球配置資源和生產，美國經濟因此大大受益。但在這種情況下很多人生活水平反而下降，顯然是美國國內治理的問題。他稱，如今有些人缺乏面對和解決這些問題的意願和能力，到國外去找替罪羊，這種做法服務的是某些特殊利益集團，卻保護不了美國工人的利益。