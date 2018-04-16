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今日 10:04 中國財經 國際財經

摩科瑞傳入股中國化工煉油業務

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路透引述消息人士表示，全球能源貿易商摩科瑞(Mercuria)已同意入股中國化工的煉油事業。

中國化工本身已持有摩科瑞12%股權，其將增加對摩科瑞的持股，作為該交易的一部分，但擴大持股後仍將是少數股東。倘若交易完成，將是首次有全球貿易商入股中國煉油商。

中國化工的總原油加工能力為每日53萬桶，在山東省東部擁有3家煉廠。消息人士稱，中國化工將向摩科瑞注入資產，包括山東幾家煉廠的股權。而作為交易的一部分，摩科瑞還將參與中國化工的全球交易業務。

中國化工暫未置評。

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