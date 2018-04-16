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美國據報最早本周公布向1000億美元(7800億港元)中國商品加徵關稅的清單。

《華爾街日報》報道，美國最快會在本周公布將加徵關稅的1000億美元中國商品的詳細清單。此外，財政部6月初可能宣布限制中國到美國投資的措施，以加大對中國的壓力，迫使中國在貿易方面作出讓步。

特朗普本月初突然公布，有見及中國不公平的報復措施，已下令美國貿易代表(USTR)研究，根據301條款，對價值1000億美元中國進口徵收關稅的可行性，以及確認哪些產品合適被徵關稅。