國際財經 時事脈搏

韓聯社報道，現代經濟研究院發表報告指出，去年第三季度，南韓企業債務餘額與GDP的比率為99.4%，大大超出世界經濟論壇提出的企業債務警戒線80%。家庭債務的GDP佔比也達到94.4%，超出適度債務規模的臨界值75%。

報告認為，在美國加息等引起全球流動性退潮的情況下，全球金融危機後湧入大量熱錢的新興市場面臨金融不穩定加劇的風險。新興市場的企業債務負擔率由2008年的56.2%猛增至去年的104.3%，增速明顯快於同期由86.8%增至91.7%的發達國家。

南韓的家庭債務負擔率由2008年第三季的73.9%增至去年第三季的94.4%，增幅達到20.5%，在43個主要經濟體中僅次於挪威30.8%、中國29.6%、泰國23.8%和瑞士22.9%。

中國、巴西、俄羅斯等21個新興市場的國內信貸佔GDP比重由2009年的99.1%增至2017年的143.2%，增幅高達44.1%，而美日德法等22個發達國家同期減少8.4%。在信貸風險突出的16個國家中有中國、印尼等12個新興市場。

報告建議南韓政府在管控短期外債、外滙儲備、信用評級等指標的同時，還要保持財政收支、政府債務等的適度規模，築牢國內經濟基本面防範外部衝擊風險。