國際財經

特朗普律師遭刑查 狠批科米渣滓

白宮消息簡報

‧ 特朗普私人律師科恩被當局刑事調查，傳捲入受孕艷女郎掩口費案件

‧ 特朗普：前聯邦調查局局長科米是一團渣滓，榮幸將他「炒魷魚」

‧ 白宮新聞秘書桑德斯：特朗普對司法部長羅森斯坦感到沮喪

‧ FBI報告：前副局長麥凱布去年向傳媒披露調查中案件，屬行為不當

‧ 特朗普想對敍利亞大空襲，但國防部長馬蒂斯有保留

‧ 十一月大選不尋求連任的眾議院議長瑞安，推舉麥卡錫接任

‧ 特朗普決定給予前副總統切尼的助手利比全面特赦

美國財政部未把中國列貨幣操控國

儘管中國與美國爆發貿易爭議，但美國財政部每半年發表的貨幣政策報告，沒有把任何國家包括中國列為貨幣操控國。

摩通純利破頂 美股回吐道指低收122

華爾街股市周五先升後跌，道指早段曾升163點，尾市一度下滑239點，收市仍挫122點或0.50%，標指跌0.29%，納指回吐0.47%。富國銀行、摩根大通、花旗集團首季盈利好過預期，股價先升後挫，收市分別回落3.43%、2.71%、1.55%。本周累計，三大指數仍錄得1.8-2.8%升幅。

金管局第4度入市 買逾33億港元

港元匯價接連觸發7.85「弱方兌換保證」，金管局周六清晨再度入市承接33.68億港元沽盤。今次是金管局三天以來第四度接盤，累計共承接96.64億港元。

ADR港股指數較香港收市低37點

港股ADR個別發展，滙控（00005）收市折合77.13港元，較本港收市高1%；騰訊（00700）低0.65%。ADR港股比例指數報30771，較恒指本港收市低37點。另外，恒指夜期收報30785點，低水23點。