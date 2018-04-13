國際財經

摩根大通、花旗集團及富國銀行周五公布首季盈利，全部好過預期，加上敍利亞局勢和貿易爭拗繼續降溫，刺激美股高開，可是很快便掉頭回落，主因是投資者認為大行營收理想屬意料中事，趁好消息確認後出貨獲利。

道指先高後低 銀行股拖累

道指高開99點後，早段曾升163點，之後輾轉下行，尾市最多曾下滑239點，低見24243，收市上行至24360，仍挫122點或0.50%。30隻成分股中，摩通跌幅最大，達2.71%，盤中一度急插3.81%，摩通首季純利大增35%，至87億美元的歷史新高，惟仍略低於市場預測，投行收入減少7%，顯示摩通業務潛在表現疲弱；高盛股價回落1.41%。波音下滑2.43%，英特爾跌1.63%。並非道指成分股的花旗回軟1.55%，股份業績較預期佳。

標指則跌7點或0.29%，報2656，富國的業績較預期佳，但由於面對10億美元的監管罰款，拖累股價大瀉3.43%，是跌幅最大成分股；標普銀行板塊下挫2.6%，金融板塊跌1.6%。

三大指數本周累計錄升幅

本周累計，道指漲1.8%，標指沖高2.0%，納指大升2.8%。

分析員認為，投資者之前已憧憬銀行業績佳而買入相關股份，周一至周四，摩通和花旗分別累升近4%和逾5%，即使周五回落，兩間銀行短期仍可望錄得可觀升幅。

納指挫33點或0.47%，報7106，亞馬遜回落1.22%；特斯拉行政總裁馬斯克稱，公司盈利能力和資金沒有問題，股價反彈2.13%；Netflix升0.78%，蘋果靠穩上揚0.34%。

數據方面，密歇根大學消費信心指數從3月的14年高位回落，4月跌至97.8，遜於預期。

至於歐洲股市，法股和英股反覆靠穩，德股則表現較佳。亞股普遍上升，日股高收近0.6%，全周累積上漲1%。

地緣局勢緩和及銀行盈利提升，刺激美元兌日圓曾見107.78的7周新高，美股收市後一小時在107.35日圓上落。美元兌其他貨幣變動不大，兌歐羅靠穩在1.2330美元。美滙指數升0.03%，報89.8。

地緣局勢緊張 金價升6美元

投資者對聯儲局加快加息的預期推高短期利率，兩年期美債孳息一度升至2.381厘，收市報2.368厘，升2.1基點。

美國與俄羅斯及中國的緊張關係，外圍金價高收，紐約6月期金升6美元或0.5%，收市報每盎斯1347.90美元，本周累計升0.8%。

全球庫存減 油價漲0.5%

美國對敍利亞動武的可能性仍然存在，加上石油出口國組織（OPEC）和國際能源署（IEA）稱全球能源庫存正在減少，油價連續五天造好，紐約5月期油升32美仙或0.5%，收市報每桶67.39美元，本周累計升8.6%，是去年7月以來最佳單周表現。