國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，周五通透Twitter回應媒體報道稱，特斯拉今年第3季及第4季都將取得經營利潤，公司無須向股東集資。

受馬斯克言論刺激，特斯拉股價顯著造好，截至本港凌晨1時56分，升2.64%，報301.74美元，最高曾漲至303.95美元。

特斯拉旗下電動車產量持續未能達標，加上3月23日一輛特斯拉Model X電動車在加州發生致命交通事故，以及公司早前自願回收12.3萬輛Model S車輛，連串負面消息都為股價帶來不利。