訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:10 國際財經

馬斯克：特斯拉無須向股東集資

放大圖片

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，周五通透Twitter回應媒體報道稱特斯拉今年第3季及第4季都將取得經營利潤，公司無須向股東集資。

受馬斯克言論刺激，特斯拉股價顯著造好，截至本港凌晨1時56分，升2.64%，報301.74美元，最高曾漲至303.95美元。

特斯拉旗下電動車產量持續未能達標，加上3月23日一輛特斯拉Model X電動車在加州發生致命交通事故，以及公司早前自願回收12.3萬輛Model S車輛，連串負面消息都為股價帶來不利。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。