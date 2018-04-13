訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:07 國際財經

積架越野路華裁一千職位

放大圖片

英國最大汽車公司積架越野路華(Jaguar Land Rover，以下簡稱JLR)披露，將於周一公布裁員計劃，涉及1000個職位。

目前是印度達達汽車(Tata Motor)旗下的JLR指出，周一將公布2018至2019年度生產計劃，同時公布裁員消息，受影響的職位是短期合約工，裁員是因為當地汽車銷量疲弱。

據悉，被裁的主要是Solihull廠工作的員工。該廠目前僱用1萬個員工。

JLR強調，依然會招聘為數不少的工程師、畢業生與學徒，以投資研發新產品。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。