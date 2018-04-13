國際財經

英國最大汽車公司積架越野路華(Jaguar Land Rover，以下簡稱JLR)披露，將於周一公布裁員計劃，涉及1000個職位。

目前是印度達達汽車(Tata Motor)旗下的JLR指出，周一將公布2018至2019年度生產計劃，同時公布裁員消息，受影響的職位是短期合約工，裁員是因為當地汽車銷量疲弱。

據悉，被裁的主要是Solihull廠工作的員工。該廠目前僱用1萬個員工。

JLR強調，依然會招聘為數不少的工程師、畢業生與學徒，以投資研發新產品。