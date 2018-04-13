國際財經

美國大型銀行股業績亮麗，曾帶動道指上升逾百點，但隨後公布的消費者信心數據差過預期，拖累道指下跌。

截至本港時間晚上約10時57分，道指報24429點，跌53點或0.22%；標普500指數報2659點，跌4點或0.16%；納指報7119點，跌20點或0.29%。

密歇根大學公布，4月美國消費者信心指數初值為97.8，市場預期為100.5；其中，現況指數初值為115，市場預期為120；預期指數初值為86.8，預期為88.1。

摩根大通、花旗集團及富國銀行首季業績均優於預期；其中，摩根大通盈利87.1億美元，按年增長35%，主要受惠利息上升及稅率下調；每股盈利2.37美元，市場預期2.28美元。

花旗集團淨利46.2億美元，按年增長13%，主要受惠稅率下跌及零售銀行收入上升；每股盈利1.68美元。

富國銀行首季普通股股東應佔盈利上升6%，至55.3億美元，受到稅率下降的幫助；每股盈利1.12美元，高於市場預期。

另外，波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)表示，儘管在目前貿易摩擦下，但基於美國經濟強勁情況，聯儲局今年最少加息三次。

他預期，當地就業增長強勁、通脹率輕徵上升及經濟增長高於平均水平，但也警告近期的貿易關稅威脅屬短期風險，而財政刺激措施可能成為更長期的問題。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7258點，升不足1點或0.01%；德國DAX指數報12441點，升26點或0.21%；法國CAC 40指數報5318點，升9點或0.18%；意大利富時MIB指數報23338點，升33點或0.15%。