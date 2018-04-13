國際財經

周四(4月12日)美國總統特朗普(Donald Trump)發Twitter稱從未說過何時對敘利亞進行打擊，可能很快也可能比較久之後，而他在中美貿易方面則稱國家主席習近平有關關稅的講話帶來了美中彼此不加徵關稅的可能性，甚至可能降低關稅。特朗普的言論令市場對中美貿易戰和中東政治局勢的憂慮進一步減弱，資金紛紛流出日圓、黃金等避險資產。此外，特朗普更表示已經指示白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)正探討重新加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)的可能性。特朗普意外鬆口令美滙指數一度反彈至89.96，離90.00關口僅一步之遙，美元/日圓亦再度企穩106.60上方並攀升至日內高位107.42。

值得留意的是，美元/日圓自上周三(4月4日)成功突破106.60後已連續六個交易日企穩106.60上方，顯示該水平存在較強支持，而近段時間風險事件頻發亦未能令日圓走強，其根本原因仍在於日本的超寬鬆貨幣政策仍無改變跡象。周一(4月9日)開始另一屆五年任期的日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)承諾，他將與安倍政府密切協調，繼續實施貨幣刺激措施，以實現2%的通脹率目標，黑田東彥還表示日本央行可能最終在2019年某個時候放鬆刺激政策，其言論令市場對日本貨幣政策收緊速度感到失望，進而拖累日元進一步走弱。

另一方面，本周四凌晨公布的美國聯儲局3月議息會議紀要偏鷹，紀要公布後聯儲局6月加息25個基點至1.75%-2.00%區間的概率為87.9%，若聯儲局6月份順利加息，兩國貨幣間的息差或為美元/日圓提供進一步上行動力。

今天美元/日圓延續強勢進一步攀升至時段高位107.66，刷新自2月27日以來的一個半月新高，加之受日線圖上升趨勢線(從3月23日低位104.6延伸而上的低點連線)支持，滙價仍有進一步上行動力。若美元/日圓成功突破107.90-108.00區域阻力，後市有望進一步上探109.00，但若美元/日圓無法突破108.00水平，則需小心美元/日圓回落考驗106.00。

策略方面，我們根據3月29日策略已於106.00買入美元/日圓(上望107.90，移動止損106.60)，目前將止損進一步上移至107.20。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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