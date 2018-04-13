國際財經

美國富國銀行、花旗集團與摩根大通首季業績即將出爐，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時19分，英國富時100指數報7256點，微跌1點或0.02%；德國DAX指數報12506點，升91點或0.74%；法國CAC 40指數報5332點，升22點或0.43%；意大利富時MIB指數報23350點，升45點或0.2%。

歐羅現報1.2333美元，升0.05%；英鎊報1.4293美元，升0.46%。道指期貨暫報24525點，升66點。

美國總統特朗普計劃重新推動美國加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，稱只有在達成一個較前總統奧巴馬政府版本更好協定的情況下，美方才會考慮重新加入TPP。日本、澳洲及新加坡先後對此表示歡迎。

另外，特朗普稍早時候轉口風，稱從未說過何時空襲敍利亞，「可能很快，也可能根本不會很快」，緩和市場對戰事一觸即發的憂慮。

此外，國際能源資訊署(IEA)發表月報指出，隨着全球石油過剩的情況不再，石油出口國組織(OPEC)及非油組產油國減產任務，已經接近完成。預計於5月前，能夠回落至油組訂出、過去5年平均值的水平的目標。

油價止跌回升，紐約原油期貨現時每桶報67.39美元，升0.32美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報72.31美元，升0.29美元或0.4%。