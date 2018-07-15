國際財經 時事脈搏

世上很多事情人人知，卻神奇地有著先天共識似的，不會有人特別提起。

肉食，油香四溢，嚐一口好肉令人回味無窮。相對而言，滿足口慾後很少人思考取得那塊肉的方法——宰殺一隻動物。

親手養豬學尊重

在成年人的世界，也許慣性自欺欺人會好過點。英國東南部漢普郡(Hampshire)一家中學(Priestlands School)，早前挑戰這個默契，讓學生面對面認識食物與生命的關係。

學校買來4頭小豬放在校園，打算由學生親手照顧，豬長大就送去屠場。西方的素食主義和動物保護主義走得較前，學校的計劃引起部分家長不滿，發起聯署要求把4頭小豬送去動物收容所而不是屠房。

這個構思並不算很前衛，接近10年前日本電影《小豬的教室》就是類似概念的故事。電影取材於1990年大阪一位小學教師，向學生提出養大一隻豬，並把牠吃掉的生命教育課，學習尊重生命與尊重食物。

認識生命沉重，自然不會輕視眼前一桌豐盛的飯餸。

電影中，妻夫木聰主演的新手班主任與26個小六學生約定，一同照顧小豬P一年，畢業時把P吃掉。一年過去，小朋友怎能隨便放下自己親手餵食清潔的珍寶，班主任就讓全班舉行公投，一起決定P的未來。

肉食經濟的爭議

人非草木，日子一久對萬物產生感情正常不過。另一方面，當多於一隻豬，有系統地把動物變成食物，除了心理感情和生理食慾需求之爭，或者道德高地與弱肉強食之辯，亦牽動生物鏈和經濟體系。眼前一塊肉主宰一條又一條生命與一群人生計，肉食經濟遠較一般人想像龐大。素食倡導者近年亦由「食肉殘忍」或者「食素健康」的高地，轉戰經濟層面，主攻肉食主導的經濟之壞處。

大約5年前一個美國律師David Robinson Simon出版一本有趣的書，還「創造」出Meatonomic一詞作書名，意指肉、魚、雞蛋和乳製品等動物食品生產經濟。書中抨擊美國政府透過補貼政策，與動物食品生產巨企聯手打造一個過度食肉的經濟圈。補貼壓低動物食品價格，而一系列「健康指引」令美國人食用遠比所需數量多的動物食品，影響美國人健康，正式「貼錢買難受」。

John Robbins仿效美國路線偏左的月刊Harper's Magazine所編制的Harper's Index，製作自己的 The Meatonomic Index，用40個數字講故事。當中幾點相當吸引眼球，包括：美國中北部地區一頭牛的平均市價是245美元，而該區育牛成本是每隻498美元，高出市價1.03倍；美國有三分一癌症、心臟病由動物食品引致；美國每年在治療相關疾病的支出達3140億美金，佔總開支五分之三。

假設地球上主導力量相信食素能解百難，全世界奉行素食又會怎樣？英國牛津大學未來食物項目研究員Marco Springmann設計出一個模擬系統，預測2050年全人類食素，人類死亡率可降低6%至10%，每年死亡人數可減少800萬人，醫療開支節省全球GDP約2至3%。但同時，發展中國家三餐不飽的國民營養問題將加劇，而動物食品工業從業員面對嚴重生計問題。

數據這回事，絕無全然客觀，正如Meatonomic作者在序言所講：

I’m the first to admit that this book’s cost figures are, like almost everything in economics, subjective estimates.

成長貴在見自我

為人總不會完全客觀，個人觀念終究含有主觀判斷。《小豬的教室》裡面26個小演員，笑得自然，哭得痛心，言語成熟完整，讓人分外投入，這有賴製作團隊的巧思。

巧思不在於電影技巧，半年拍攝期間團隊不停帶動小演員討論問題。埋位拍攝時，團隊中的成年人全都收到專業電影製作的劇本，而小演員得到的劇本是一張白紙。他們的「演出」全是自己的認識、感受和思考，自己建立自己的一套，這不就是成長。

陳鎮強

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參考資料：

前田哲：《小豬的教室》(日本：日活株式會社，2008年)。

SIMON, D. R. (2013). Meatonomic. Conari.

網站：https://meatonomics.com/

Nuwer, R. (n.d.). What would happen if the world suddenly went vegetatian? BBC. Retrieved September 27, 2016, from http://www.bbc.com/future/story/20160926-what-would-happen-if-the-world-suddenly-went-vegetarian