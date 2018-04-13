國際財經

外國媒體報道，目前在澳洲經營的加密貨幣交易所，必須受到當地金融情報機構AUSTRAC的監管，以防止加密貨幣用於洗錢和恐怖主義等非法用途。

現時數碼貨幣交易所(DCE)的實體必須在AUSTRAC註冊，並須符合履行反洗錢和反恐融資合規和報告法規。

相關法規要求所有受監管的金融機構，收集其客戶身份數據及監控交易，並規定實體必須報告超過1萬澳元的交易及其他可疑活動。

澳洲的加密貨幣監管下一步會將立法擴展到律師、會計師、房地產中介和高價值商品賣家。