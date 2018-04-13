國際財經

隔晚美國股市走揚，其中道指及納指收漲1%，因美國總統特朗普稍早時候轉口風，稱從未說過何時空襲敍利亞，緩和市場對戰事一觸即發的憂慮，亞太區股市造好。

特朗普據報正計劃重新推動美國加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，消息刺激日本股市終止兩連跌，日經平均指數收報21778點，升118點或0.55%。本周累升0.98%，連升3周，累漲1160點或5.63%。

南韓股市上揚，韓國首爾綜合指數收報2455點，升12點或0.51%。

澳洲股市亦靠穩，澳洲普通股指數收報5924點，升13點或0.23%。