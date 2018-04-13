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今日 09:47 國際財經

畢非德:勿像特朗普般借錢

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早於27年前，「股神」畢非德(Warren Buffett)曾把現任美國總統的特朗普(Donald Trump)當作反面教材，向學生們展示舉債和利用槓桿的危害性。

CNBC報道，那是在1991年，當時畢非德正在問答環節上回答一名巴黎聖母院學生關於特朗普生意上遇到麻煩的問題。當年稍後時間，特朗普的大西洋城泰姬陵賭場按照破產保護法第11章申請了破產。

報道引述前對沖基金經理人蒂爾森(Whitney Tilson)出版的文稿，畢非德當時表示，特朗普的最大問題就是從沒對過，稱他在房地產方面基本上都出了高價，但是仍能找到人借錢給他。

畢非德又形容，特朗普是一名借錢好手。仔細觀察對方的資產、所支付的價格，以及他為了購買資產而借的錢，其中一點資產淨值都沒有。

畢非德表示，曾看到更多人因為酗酒和使用槓桿理財而破產，所謂槓桿就是使用借來的錢。特朗普破產就是因為槓桿，他被自己能借到的錢弄得如癡如醉，沒有仔細想過能夠償還多少。

畢非德當時又對學生們表示，自己的案例模型證明在不舉債的情況下，也可以在商業與投資方面取得成功，稱在這個世界上，其實真的不需要使用槓桿，如果夠聰明的話，不用借錢也能賺到一大筆錢。他強調，一輩子從沒有借過大筆的錢，以前沒有，今後也不會，又稱對借錢沒興趣。

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