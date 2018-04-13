國際財經

PitchBook數據顯示，太空探索公司SpaceX在4月5日完成最新一輪融資，涉及金額5.07億美元(39.54億港元)，公司估值已躍升至250億美元(1950億港元)。

SpaceX是電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)私人投資公司。如果根據上述估值，馬斯克的財產增加14億美元至213億美元。

根據PitchBook，SpaceX的估值是初創公司第三高，僅次於召車軟件商Uber與共享租屋網Airbnb。