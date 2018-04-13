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今日 07:37 國際財經

卡什卡里同情特朗普對華貿易態度

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，總統特朗普政府對中國進行數以億美元計關稅威脅是有理由的，因為這是為了迫使中國更接納美國企業。

卡什卡里在出席活動時指出，中國是想做甚麼便做甚麼，因此他同情特朗普政府，努力找出讓中國更開放市場的方法。

但卡什卡里認為，中國與美國應該避免進行貿易戰，因為這對美國以至全球經濟都不利，也難以預測結果會如何。

聯儲局官員們一直對貿易爭拗採取觀望態度。卡什卡里不是今年聯邦公開市場委員會投票委員。

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