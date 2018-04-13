國際財經

ADR港股指數較恒指收市高295點

港股ADR收市普遍造好，滙豐(00005)折合報77.09元，較香港上日收市高2.2%。騰訊(00700)、友邦(01299)、港交所(00388)高1.3-1.4%。港股比例指數報31128，較恒指上日收市高295點。另外，夜期收報31070點，較恒指上日收市高水239點。

美攻敍驟降溫 道指曾飆402 收市漲293

美國總統特朗普又轉口風，表示從未說過何時空襲敍利亞，緩和市場對戰事一觸即發的憂慮，美股周四全面上揚，道指尾市最多曾飆402點或1.66%，收市仍漲293點或1.21%，報24483點；標指上揚0.83%；納指攀升1.01%。

聯儲局鷹派抬頭 金價跌逾18美元

美國聯儲局早前公布的議息紀錄暗示加快加息，外圍金價五個交易天以來首度回落，紐約6月期金跌18.1美元或1.3%，收市報每盎斯1341.90美元。

中東局勢陰晴不定，布蘭特6月期油跌4美仙，收市報每桶72.02美元；紐約5月期油則升0.4%，報67.07美元，連續第二天創下2014年12月以來最高。

陳德霖:有能力維持港元滙價穩定

港滙日內多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局今日清晨再度入市承接港元沽盤，連同昨晚入市，兩次合共購入32.58億港元，以維持港元穩定。金管局總裁陳德霖表示，有足夠能力維持港滙穩定和應付資金大規模流動的情況。

比特幣無風起浪 40分鐘暴升逾1128美元

比特幣價格周四突然暴漲，40分鐘內瘋狂拉升逾1128美元，升幅超過16%，高位窜上8069.34美元，是3月29日以來最高水平。