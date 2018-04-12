國際財經

美國總統特朗普又轉口風，表示從未說過何時空襲敍利亞，緩和市場對戰事一觸即發的憂慮，美股周四全面上揚，道指尾市最多曾飆402點或1.66%，高位升至24592。同時，聯儲局3月議息會議紀錄顯示，局方對經濟保持樂觀，意味仍會繼續加息，帶動美元全線呈強，周三急飆的金價打回原形。

道指收市前半小時升勢放緩，收報24483點，漲293點或1.21%；標指上揚21點或0.83%，報2663點，最高曾見2674；納指攀升71點或1.01%，報7140點，最高曾爬高至7166。

金融股成升市催化劑

金融股成為升市催化劑，高盛、摩根大通、美國運通分別漲2.63%、2.49%、1.91%。波音上揚3.09%。科技股亦成為功臣，英特爾跳升3.17%，是表現最好道指成分股。思科、微軟、IBM分別漲2.14%、1.87%、1.74%。亞馬遜、蘋果分別攀高1.50%、0.99%，Netflix漲2.36%。

歐股普遍上升，但英股因為資源股表現疲弱出現好淡爭持，收市靠穩，德國股市則反彈0.98%。亞股跟隨美股周三弱勢，日股跌0.1%。

特朗普對華貿易語氣放軟

美股周三受到特朗普聲言俄羅斯可準備迎接美國導彈攻擊所拖累，道指當天低收218點。特朗普就連對華貿易爭拗也放軟語氣，形容國家主席習近平在海南博鰲亞洲論壇的演說，顯示中國將撤銷大量，甚至全部貿易壁壘，又稱中國現在大手買美國牛肉，要多得他與習近平的溝通。

敍利亞局勢暫時緩和，油價在3年高位上落，收市個別發展，紐約5月期油升25美仙或0.4%，報每桶67.07美元，連續第二天創下2014年12月以來最高。布蘭特6月期油跌4美仙。

儲局加息趨鷹 美滙呈強

另一方面，聯儲局周三公布3月會議紀錄，公開市場委員會（FOMC）全體委員均預期經濟持續強勁，而且未來幾個月通脹會升溫。局方曾考慮把議息聲明中的貨幣政策措詞由「寬鬆」改為「中性」或「收緊」，意味政策目標將從刺激經濟變為防止過熱。不過，大多數委員認為貿易戰對美國經濟構成下行風險。分析員指出，這意味當局可能加快加息步伐。

聯儲局擬繼續加息，包括港元的大部分貨幣兌美元都受壓。美滙指數升0.28%，報89.76。歐羅回落至1.2328美元，較上日紐約尾市的1.2369低；美元兌日圓報107.24，較上日的106.79回升。美元強勁，拖累金價從11周高位回落，紐約6月期金跌18.1美元或1.3%，收市報每盎斯1341.90美元。

美國數據方面，首次申領失業救濟人數上周減少9000人，報23.3萬，高於市場預期的23萬。