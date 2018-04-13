國際財經

投資者憂慮俄鋁（00486）被美國實施制裁後，會導致鋁市場供應短缺，國際鋁價周四創下六年新高。

倫敦金屬交易所(LME)鋁價周四上漲3.36%，收市每噸2325美元，中段曾高見2331美元，是自2012年3月以來的最高價。

自上周五美國宣布制裁俄鋁以來，鋁價累計已飆升超過15%。

Capital Economics經濟學家Caroline Bain認為，全球鋁貿易都會由於制裁而受到干擾。中期而言，俄鋁將會找尋替代市場，最大機會是中國。

據CRU分析，中國目前是全球最大鋁生產商，俄鋁跟隨其後，佔全球供應量14，估計今年全球鋁產量為6500萬噸。數據亦顯示LME鋁庫存增加94450噸或7.5%，至1,345,225噸，為去年7月以來的最高水平。

LME由4月17日起將暫停俄鋁的鋁業交易，但在制裁前已經進入倉庫的金屬將不受影響。

鋁價上漲亦對其他金屬價格造成影響。受到中國國儲局出售鋅庫存的壓力，鋅價由四個月低位每噸$3082美元微漲至3095美元。

市場亦擔心鎳生產商Norilsk Nickel同樣面臨制裁，本週鎳價也上升，周三最高價為每噸13900美元。銅則低收1.9％至每噸6821美元，鉛下滑3.2％至每噸2333美元，錫微跌0.5％至每噸20900美元。