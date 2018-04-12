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今日 04:19 國際財經

特朗普放寬酒精燃料銷售 討好農民

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美國總統特朗普放寬俗稱E-15的燃料銷售，容許混合15%乙醇的汽油，全年都可以合法在美國出售。此舉被視為白宮政府扶助農業的舉動，有助面臨貿易戰威脅的農民紓緩耕種成本壓力。

特朗普周四宣布放寬E-15使用限制時表示，新政策將讓農民「非常高興」。

為減少臭氧釋放，美國法例禁止混合俗稱酒精的乙醇燃料在夏季使用四個月。新政策則容許全年都可以銷售及使用。

特朗普早前宣布向部分中國貨徵收關稅後，北京方面已將美國大豆和其他產品作為報復對象，美國農業組織曾公開要求特朗普結束與中國的貿易戰。

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