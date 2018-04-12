國際財經

美國總統特朗普又轉口風，表示從未說過何時空襲敍利亞，緩和市場對戰事一觸即發的憂慮，美股周四全面上揚，三大指數漲逾1%。道指尾市最多曾飆402點，高位升至24592點。同時，聯儲局3月議息會議紀錄顯示，局方對經濟保持樂觀，意味仍會繼續加息，帶動美元全線呈強，周三急飆的金價打回原形。

本港凌晨3時38分，道指漲378點或1.57%，報24568點；標指上揚30點或1.15%，報2672點；納指攀升91點或1.29%，報7160點。

科技股大致向好，英特爾跳升3.39%，暫時是表現最好道指成分股。思科、微軟、IBM分別漲2.59%、2.34%、2.27%。亞馬遜、蘋果都升超過1.4%，Netflix漲2.36%。歐股普遍上升，但英股因為資源股表現疲弱出現好淡爭持，收市靠穩，德股升0.98%。亞股跟隨美股周三弱勢，日股跌0.1%。

美股周三受到特朗普聲言俄羅斯可準備迎接美國導彈攻擊所拖累，道指當天低收218點。特朗普就連對華貿易爭拗也放軟語氣，形容國家主席習近平在海南博鰲亞洲論壇的演說，顯示中國將撤銷大量，甚至全部貿易壁壘，又稱中國現在大手買美國牛肉，要多得他與習近平的溝通。

敍利亞局勢暫時緩和，油價從3年高位回順，布蘭特期油跌0.9%，每桶報71.38美元。紐約期油跌0.7%，報66.31美元，盤後電子時段回升0.6%。

儲局加息趨鷹 美滙呈強

另一方面，聯儲局周三公布3月會議紀錄，公開市場委員會（FOMC）全體委員均預期經濟持續強勁，而且未來幾個月通脹會升溫。局方曾考慮把議息聲明中的貨幣政策措詞由「寬鬆」改為「中性」或「收緊」，意味政策目標將從刺激經濟變為防止過熱。不過，大多數委員認為貿易戰對美國經濟構成下行風險。分析員指出，這意味當局可能加快加息步伐。

聯儲局擬繼續加息，包括港元的大部分貨幣兌美元都受壓。美滙指數美市升0.28%，報89.76。歐羅報1.2328美元；美元兌日圓報107.24。美元強勁，拖累金價從11周高位回落1.5%，每盎斯報1338.7美元，返回周三急升前的水平。美國數據方面，首次申領失業救濟人數上周減少9000人，報23.3萬，高於市場預期的23萬。

歐洲央行昨天亦公布3月會議紀錄，顯示當局認為歐洲經濟面對兩個風險，分別是歐羅強勢及歐洲可能和美國爆發貿易戰。