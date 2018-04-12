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今日 02:10 國際財經

特朗普：合作應對通俄案調查

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美國總統特朗普表示，支持以合作態度應對通俄案調查。

特朗普指出，一直同意用合作及有紀律的態度，應對通俄案特別檢察官米勒的調查。不過，特朗普近期猛力批評米勒的調查工作，指有關做法是政治迫害。

俄羅斯否認干預美國2016年總統大選。

特朗普又否認有意解僱米勒。較早時，《紐約時報》引述消息人士稱，特朗普在去年12月考慮革除米勒職務。特朗普回應稱，如果真的如《紐約時報》所說，有考慮革除米勒職務，後者便一早被解除職務。

美國國會的共和民主兩黨議員，正考慮通過法案，保護米勒不被特朗普解除職務。

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