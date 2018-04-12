國際財經

外電引述消息人士稱，通用電氣(GE)研究後，傾向以首次公開招股(IPO)形式，分拆旗下一項業務獨立上市，然後把相關資產與其他上市公司合併的混合模式，而不是以單純出售資產套現的方式來處置資產。

消息人士指出，GE已進行了9個月的業務策略評估，目前對於非核心業務的處置方式，傾向分拆業務獨立上市，或者把相關業務與數間同類上市公司合併，採取這種混合模式的好處，是GE無須支付巨額稅款，業務日後復甦後，GE將獲得更大利益。

據悉，生產柴油列車的運輸業務可能是GE首個考慮以混合模式處置的資產類別。