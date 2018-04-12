國際財經

歐洲股市收市造好。德國表現較佳，DAX指數收報12415點，升0.98%或121點；

法國CAC 40指數收報5309點，升0.59%或31點。

英國富時100指數收報7258點，升0.02%或1點；本周初以來累計漲1%，今年初以來累計仍回吐5.6%。英股投資者仍在觀望敍利亞局勢，入市態度偏審慎，限制大市升勢。BBC報道，首相文翠珊周四召集內閣成員，商討出兵敍利亞可能性，或不經國會批准便直接出兵。

英鎊滙價回升至1.4238美元，較上日紐約尾市的1.4178高0.42%。