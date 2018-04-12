國際財經

比特幣市場周四突然爆發狂風掃落葉式的行情，在短短40分鐘內，價格瘋狂拉升逾1128美元，創下兩星期新高。

根據盧森堡Bitstamp交易所數據，周四上午不足一小時內，比特幣價格突然最多急飆16.25%，重奪8000美元關口，即市高位窜上8069.34美元，是3月29日以來最高水平。單日升幅則創下2月6日以來最大，當日曾插水至最低5947.40美元，但收市急彈上7700.39美元，升幅高達29.4%。

本港晚上11時55分報，比特幣價格報7625.00美元，升9.85%。

交易商表示，周四市場並無重大利好消息，本次暴升原因相信是投資者互相博奕，押注價格會由低位反彈。

比特幣價格去年12月曾飆至近2萬美元，今年大幅回落。投資者憂慮投機泡沫爆破、市場監管措施變得嚴厲，以及多國包括中國取締比特幣交易，都拖累價格表現。

據Coinmarketcap資料，其它虛擬貨幣周四亦大漲，以太幣、瑞波幣齊拉高逾11%，比特幣現金升逾9%。CoinMarketcap.com稱，EOS漲幅超過30%。

各間交易所均出現巨額成交量，其中Bitfinex一小時的交易量達到1.5億美元，佔主流交易所同時段總交易量的60%。

據CoinTelegraph4月9日消息，洛克菲勒家族將投資虛擬貨幣和區塊鏈業務。此外，「金融大鱷」索羅斯家族亦計劃參與買賣比特幣，羅富齊家族已經開始交易虛擬貨幣。