國際財經

美國總統特朗普暗示不會對敍利亞採取即時軍事行動，紓緩市場對中東局勢的緊張氣氛，加上美國大型企業本周起陸續公布上季業績，投資者憧憬有好表現，抵消近期的負面情緒，刺激美股高開，目前升勢持續，道指更升逾300點。

截至本港時間晚上約11時22分，道指報24499點，升310點或1.28%；標普500指數報2667點，升25點或0.97%；納指報7152點，升83點或1.18%。

特朗普稍早在Twitter再帖文稱，也許不會立即對敍利亞發動軍事打擊，但仍然保留了這種可能性。分析指出，特朗普日前在社交網站發表刺激俄羅斯的帖文，導致投資者轉入避險資產；不過，隨着市場繼續盤整，預計投資者將繼續留意其言論。

另外，在美國國會眾議院議長瑞安(Paul Ryan)宣布將於明年1月卸任後，有關親商政策的潛在不確定性因素大增。分析表示，瑞安是共和黨中辭職的最高級成員，其辭職使共和黨繼續控制國會的能力面臨重大風險，如果民主黨在11月大選中獲勝，將使特朗普在其任期的下半段什麼事都做不成，故存在很大不確定性。

全球貿易戰的潛在憂慮仍然籠罩市場，中國政府發言人稍早發表講話時，否認最近宣布的政策變化是在中美貿易摩擦中向特朗普政府作出的讓步。市場指出，中美貿易爭端的進展，或對大市稍後的表現構成一定壓力。

至於美國各大型企業將陸續公布上季業績，而盤前公布上季盈利上升27%並優於預期的貝萊德，股價升逾2%；達美航空首季盈利5.47億美元，按年下跌2.5%，但盤初股價仍升逾2%。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7246點，跌11點或0.15%；德國DAX指數報12407點，升113點或0.92%；法國CAC 40指數報5302點，升24點或0.47%；意大利富時MIB指數報23272點，升259點或1.13%。