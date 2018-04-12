國際財經

世界貿易組織(WTO)發表年度預測，預期全球商品貿易將增長4.4%，保持快速復甦態勢，但若貿易緊張局勢進一步升級，則會抑制復甦。

貿易組織提到，去年全球貿易增長4.7%，遠高於去年9月時預期的3.6%。WTO又預期，明年貿易將再增長4%。

WTO指出，若各國政府對貿易採取限制，尤其是具針對性的措施，或會限制全球貿易增速，甚至導致難以控制的局面。WTO強調，倘成員國面對貿易問題，最好透過集體行動來解決，敦促各國保持克制，通過對話認真解決分歧。