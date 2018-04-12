國際財經

周三(4月11日)美國能源資訊署(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外大增330.6萬桶至4.286億桶，市場預期為減少18.9萬桶，同時美國汽油庫存增加45.8萬桶，連續5周錄得下滑後再次錄得增長，並創下6周以來最大單周增幅。儘管美國原油庫存大增，但仍無法阻止油價強勁升勢，主要由於周三(4月11日)美國總統特朗普(Donald Trump)威脅將發射導彈攻擊敘利亞，敘利亞局勢急劇惡化令市場憂慮中東原油供應將受到干擾，推動紐約期油飆升2%至日內高位67.45美元，油價連續三個交易日錄得上漲，累計漲幅高達7.49%。加元跟隨油價強勁漲勢而走強，令美元/加元進一步下挫至日內低位1.2543，刷新自2月19日以來的近兩個月新低。

事實上，紐約期油連續第三個季度錄得上漲，而美元/加元目前較3月19日觸及的八個半月高位1.3123已累計下跌逾500點。值得留意的是，除卻敘利亞局勢以及美俄關係惡化推動油價近段時間大幅上漲之外，周二(4月10日)沙特暗示希望實現80美元的油價水平，以便支持該國政府的政策議程以及能源巨頭沙特阿美的IPO，加之據消息稱OPEC成員國有望在今年6月舉行會議時將減產協議延長至2019年，以上利好因素或將為油價中期提供進一步上漲動力。

此外，特朗普曾一度威脅稱若北美自由貿易協定(NAFTA)不能更好地服務於美國的利益，美國將退出這一協議，鑒於加拿大對美國的出口依賴程度很高，市場認為一旦NAFTA廢除，將對加拿大剛剛復甦的國內經濟造成較大打擊，進而影響其加息進程。不過，周一(4月9日)墨西哥經濟部長表示，五月份第一周達成達成新的NAFTA協議的機會達到80％，若北美自由貿易協定順利達成，有望令加元進一步走強。

今早(4月12日)美元/加元觸及時段低位1.2561後小幅反彈，升穿1.2600水平。鑒於凌晨公布的美國聯儲局議息會議紀要偏「鷹派」，加之中美貿易戰風險降溫令美滙指數存在企穩反彈的可能，美元/加元或有望企穩1.2500-1.2520區間支持並展開技術反彈，進一步挑戰1.2680/1.2700甚至1.2800區域(日線圖下降趨勢阻力)，但若美元/加元未能回升至1.2800上方，中期有望延續下行走勢。

策略方面，短期內若美元/加元反彈至阻力區域1.2690/1.2700，我們將沽出美元，下望1.2520，升穿1.2750止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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