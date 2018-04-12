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今日 18:02 國際財經

沃爾瑪傳購Flipkart多數股權快將達協議

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外電引述消息人士透露，美國零售業巨擘沃爾瑪(Walmart)可能將在6月底前，就收購印度電商Flipkart多數股權的交易達成協議。

路透上周報道，沃爾瑪已完成對Flipkart的盡職調查，並提議以100億至120億美元，收購Flipkart的51%或更多股權。

消息人士指出，沃爾瑪將買入Flipkart新股和現有股票，新股料使Flipkart估值至少達到180億美元。

另一名消息人士則指出，交易尚未達成，沃爾瑪、Flipkart及其投資者之間的談判仍在進行。

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