國際財經 時事脈搏

日本據報希望通過工作資格挽留5年一過就要回國的人才，以幫助緩解40多年來最嚴重的勞工短缺問題，將正式轉向擴大招收外國勞動者。

日經中文網報道，日本政府最早將於明年4月為外國勞動者創設新的居留資格。據悉，外國人在日本進行最長5年的技能實習後，可以再獲得最長5年的在日工作資格。如果考試合格，還可以攜帶家屬陪同，或者獲取時間更長的留日工作資格。

不過，新資格需要相關人員在一定時間內返回母國，然後再回到日本，以確保不會達到「持續在日本居留10年以上」以獲得永久居住權的條件。

日本政府認為，外國勞動者每年至少增加數萬人。新制度主要以農業、護理、建築等人手不足行業為對象。

日本目前有6600萬勞動力人口。截至去年10月底，在技能實習生增加等因素的帶動下，外國勞動者人數達127萬人，創下歷史新高。每50名勞動者中，就有一名是外國人。

不過，當局計劃進一步增加外國勞動者的比例，因預計到2025年度，日本的護理人員將出現約38萬人的缺口；而農業人口亦在最近10年間減少約四成，人手嚴重不足。如果大量技能實習生獲得新資格，便可長期確保日本國內的勞動力。

日本政府原則上不允許接受單純勞動者。但對於一邊工作一邊學習技能的技能實習生，通過擴大範圍以及延長在日時間，就是事實上接納了單純勞動者。引入廣泛給予在日就業居留資格的制度將成為政策的轉捩點。