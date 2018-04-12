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《華爾街日報》根據《Scientific Reports》刊載的一個研究稱，日本領海位置偏僻的南鳥島(Minamitori)附近太平洋海床上，發現擁有可開採數百年的稀土金屬礦儲藏量。稀土金屬可應用於電池及電動車領域。

南鳥島位於東京東南方約1850公里。該研究指，該島附近約2500平方公里的海床儲藏逾1600萬噸稀土氧化物，估計有780年的全球釔供應量，620年的銪供應量，420年的鋱供應量和730年的鏑供應量。

牽頭這項研究的早稻田大學教授Yutaro Takaya稱，鑑於中國對稀土價格的控制，日本確保自己的資源來源很重要。

Takaya指出，對於持續開採這些稀土的方法需進行更多研究。研究人員稱，已有一個財團希望在未來5年內進行一次可行性測試，該財團由政府支持的實體，及包括豐田汽車在內的企業和研究機構組成。

Takaya和他的團隊表示，發現可以通過利用一種旋液分離器來降低處理海底淤泥的成本。該設備通過旋轉淤泥將磷酸鈣分離出來，相對其他顆粒而言，磷酸鈣含有更多稀土礦物。

2010年，中國將17種稀土的出口配額按年削減40%，推動稀土價格上漲9倍。中國當時表示，希望治理這個污染嚴重的行業，但此舉促使日本採取尋求更大稀土供應自主權的行動，以避免由中國把控的稀土價格對該國的影響。自此以後，日本製造商已減少電池等的稀土金屬用量。