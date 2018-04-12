國際財經

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)表示，美國經濟看起來仍「相當好」，沒有定律指出增長不能持續。

戴蒙在哈佛大學出席一場論壇時指出，到了某個時候，經濟可能會陷入低迷。被要求對經濟陷入衰退的可能性做出評估時，他說，這是肯定的。但未能說明這種情況何時會發生。

戴蒙說，目前增長看似很強勁，因新工作崗位出現、薪資增長以及消費者信貸強勁，全球其他地方的經濟表現也相對較好。他認為，整個2018年和2019年部分時間應該都會不錯，經濟看起來相當好。