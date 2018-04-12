今日 10:22
國際財經
南韓央行維持利率不變，符合預期。
南韓央行貨幣政策委員會表決通過維持指標利率1.5厘不變。
滬深港通額度下月擴至4倍
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新居屋截申請 累獲14.47萬表
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港初創Snapask獲逾億A輪融資
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港滙曾見7.85 金管局:未必觸發弱方兌換保證
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【EJFQ信析】劇震得人驚 持股仍有理
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