國際財經

中東緊張局勢升溫 美俄隔空開火

‧ 美國總統特朗普警告快將向敍利亞發射導彈，叫俄羅斯準備攔截

‧ 敍利亞外交部：美國政權持續將恐怖主義強加於敍利亞

‧ 美國財長努欽：將對伊朗實施非常嚴厲制裁

‧ 俄羅斯財長：政府將向俄鋁(00486)援助，應對美國制裁

‧ 沙地阿拉伯防空部隊在首都利雅得攔截一枚也門叛軍彈道導彈

聯儲局會議紀錄預計經濟續強勁 通脹更高

美國聯儲局3月會議紀錄顯示，官員們預計，經濟增長持續強勁，通脹將上升。市場認為，加息步伐將加快。白宮首席經濟顧問庫德洛稱，今年經濟增長率可能介乎3-4%。3月消費物價指數按年上漲2.4%。

中東戰意濃兼憂加息 道指收市挫218

中東地緣政治局勢急速轉差，加上美國聯儲局上月議息紀錄公布後，投資者相信加息步伐將加快，利淡市場氣氛，道指周三收市挫218點或0.90%，報24189；標指跌0.55%；納指跌0.36%。

避險資金流入 金價創近3月新高

中東政局動盪，資金流入避險產品，紐約6月期金升14.1美元或1.1%，收市報每盎斯1360美元，是1月25日以來最高。紐約5月期油升1.31美元或2%，收市報每桶66.82美元，布蘭特6月期油升1.4%，齊創2014年12月以來新高。

大摩降恒指年底目標至30350點

摩根士丹利亞太區策略報告，調低恒生指數年底目標至30350點。另外，ADR港股比例指數收市報30988點，較昨日恒指收市高89點；夜市期指收報30960點，較昨日恒指收市高水62點。港滙逼近7.85弱方兌換保證水平，曾弱見7.8499，續創2005年實施雙向兌換保證以來新低。人民幣曾升穿6.28，在岸價(CNY)最高見6.2727，收漲逾百點子。