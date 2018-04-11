國際財經

中東地緣政治局勢急速轉差，美俄繼續就敍利亞問題隔空開火，美國總統特朗普警告快將向敍利亞發射導彈，還叫俄羅斯準備攔截美國的導彈，緊張局勢打擊全球市場。同時，華爾街投資者在美國聯邦儲備局公布上月議息會議紀錄後，判斷聯儲局將加快加息步伐，都利淡市場氣氛，周二勁升的美股大幅回落，道指周三尾段曾插落至24150，顯著下滑257點或1.05%。避險資產受追捧，其中金價漲至兩個半月高位，油價創3年高。

波音及金融股沽壓大

道指全日在下跌區域上落，中段一度收窄至僅跌41點，高位曽見24366，收市仍跳水218點或0.90%，報24189。波音急挫2.23%，是道指成分股跌幅最大股份；金融股沽壓大，高盛、美國運通、摩根大通分別挫1.68%、1.51%、1.41%。

標指中段曾反覆回穩，收市仍要下跌14點或0.55%，報2642。網上視頻供應商Netflix獲大行調高目標價後，股價曾抽高4.55%，納指一度企穩，但收市仍跌25點或0.36%，報7069。Netflix收市反彈1.88%。Facebook創辦人朱克伯格周二到參議院作證，表現不俗，公司股價當天高收4.5%，周三上午在眾議院作證，股價尾段曾觸及168.65美元高位，升幅達2.18%，收市漲0.78%或1.28美元，報166.32美元。

俄國股滙再受衝擊

分析員說，市場早就料到特朗普對敍利亞局勢有回應，只是沒想過他的態度如此挑釁。

外間擔心美俄會在敍利亞爆發軍事衝突，因為美國日前落實新制裁而嚴重受壓的俄國股滙再受衝擊，盧布兌美元再跌逾1%，低見65.06盧布兌一美元，創2016年11月以來最低，以美元計價的俄羅斯股市指數RTS挫逾1%。

避險資產受捧 金價高收1.1%

美滙指數中段跌0.2%，報89.34，美股收市後爬上89.56水平。美元兌歐羅挫0.2%，低位曾報1.2384美元，最新報1.2368。作為避險資產的日圓升0.5%，美元兌日圓低位落至106.66，最新報106.81。

資金流入金市，紐約6月期金升14.1美元或1.1%，收市報每盎斯1360美元，是1月25日以來最高，最高曾攀上1369.4美元。

油價創3年新高

敍利亞可能遭空襲，加上沙地周三深夜又攔截由也門叛軍射向首都利雅得的導彈，均刺激兩大油價指向3年高位，紐約5月期油升1.31美元或2%，收市報每桶66.82美元，是2014年12月3日以來最高。布蘭特6月期油升1.02美元或1.4%，收市報每桶72.06美元，是2014年12月1日以來最高。

數據方面，美國消費物價指數（CPI）3月按月跌0.1%，是10個月以來首度下跌，較市場預期為弱，但按年計算，CPI則升2.4%，並且是一年來最大升幅，核心CPI按年升幅達2.1%，意味着聯儲局仍有加息的空間。