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今日 02:59 國際財經

聯儲局會議紀錄預計經濟續強勁 通脹更高

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美國聯邦儲備局3月會議紀錄顯示，全體公開市場委員會(FOMC)委員都預計，經濟增長將持續強勁，未來幾個月通脹將上升。媒體分析稱，會議紀錄內容意味著聯儲局傾向於比以往更快的加息速度。

會議紀錄公布後，美股道指一度擴大跌幅76點，由24302滑落至24226。截至本港凌晨2時37分，道指報24283，跌124點或0.51%，早段最低曾挫228點，回落至24179；標普500指數報2652點，跌4點或0.17%；納斯特綜合指數報7101點，升6點或0.10%。

會議紀錄顯示，FOMC委員正考慮在未來的議息聲明中，更改對貨幣政策的措辭，由「寬鬆」(accommodative)改為「中性或收緊」(neutral restraining)。

自2008年金融危機以來，聯儲局一直使用「寬鬆」措辭。若聯儲局改變措辭，將意味著利率政策將由刺激經濟增長，轉變為防止經濟過熱。

FOMC在3月20日至21日一連兩日議息後決定加息0.25厘，將聯邦基金利率調高至1.50至1.75厘，加幅與市場普遍預期一致，也是2015年開始收緊貨幣政策以來第六次加息聯儲局議息聲明暗示2018年還將加息兩次。

會議紀錄亦顯示，眾多委員對通脹前景的信心已經增加，認為通脹前景確保聯儲局可加快加息步伐。美國近期的通脹為1.6%，已經連續六年較聯儲局的通脹目標6%為低。但近期多項指標顯示價格上漲的壓力正在增加。

另外，絕大多數FOMC委員認為，貿易戰對美國經濟構成下行風險，僅是鋼鋁關稅則不會影響經濟增長速度。

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