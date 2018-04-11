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今日 01:50 國際財經

阿聯酋將行使購買權 再訂16架A380

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阿聯酋航空總裁Tim Clark表示，將行使購買權，訂造16架空中巴士生產的A380飛機。

阿聯酋航空在1月時公布，訂購賬面值160億美元的20架A380飛機。當時，阿聯酋有購買權再訂造16架A380。交易有助空巴可繼續生產A380至少10年。Clark周三披露，待決定引擎供應商後，將很快行使選購權。

另外，Clark指出，中國公司提出很優惠待遇爭聘機師，令到集團目前短缺100至150名機師，以致要減少前往美國佛羅里達州的航班。但他表示，有關情況只是暫時性，因為公司正在培訓170名機師。

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