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今日 01:03 國際財經

美財長暗示有新措施 嚴厲制裁伊朗

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美國財長努欽暗示，將對伊朗實施非常嚴厲的制裁，以推動總統特朗普希望重議伊朗核協議的目的。

努欽周三出席眾議院委員會會議時指出，將公布優先與次優的制裁伊朗措施，有關制裁行動預期對伊朗的經濟有很重大的衝擊。

專家暫時不清楚努欽所指的是否新一輪制裁，抑或重新恢復2015年核協議簽訂時取消的制裁。

特朗普早已設定5月12日是重新談判核協議的限期，表明如果核協議各方不加強監察伊朗核設施的安排，將於當日退出協議。特朗普批評原有協議的監察力度不足。

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