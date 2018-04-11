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美國國會議長瑞安宣布，不會在11月大選時尋求連任。他的決定可能對共和黨在今年的中期選舉部署帶來更大程度的打擊。

48歲的瑞安指出，明年1月將從國會議員的位置退下來，因為相信這是最合適的時機作出上述決定。他表示，離開政壇後將專心做一名好父親。消息未令人感到意外，因為美國政界過去數月已傳出瑞安離開政壇的消息，而他一直以迴避的口吻應對查問。

瑞安讚揚總統特朗普，給予他機會去落實稅改法例。2016年美國總統大選期間，他表態不支持特朗普，但在後者當選後，瑞安一直沒有正面反對特朗普的施政。

特朗普在社交媒體貼文，讚揚瑞安是一名誠實良好的男士，無人能置疑他作出的貢獻。共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾也表示，瑞安表現卓越。

2015年成為國會議長的瑞安表示，相信共和黨將可保持在眾議院的大多數黨席位。不過，根據目前一些民意調查，共和黨將失去眾議院的大多數黨席位。目前，至少40名共和黨眾議員已決定不在11月大選時尋求連任。

至於誰會成為眾議院的共和黨領袖，一般相信最可能人選是目前第二把交椅的Kevin McCarthy，與第三把交椅的Steve Scalise。

McCarthy未有回應查詢。Scalise拒評上述消息。