國際財經

美國或軍事打擊敍利亞令市場承壓，加上投資者亦關注美國對俄羅斯干預美國2016年總統大選問題的調查進展，以及有關中美貿易摩擦的最新消息，削弱投資氣氛，美股低開後，目前跌幅擴大。

截至本港時間晚上約11時24分，道指報24218點，跌189點或0.78%；標普500指數報2645點，跌10點或0.41%；納指報7082點，跌11點或0.17%。

地緣政治因素的憂慮再度籠罩市場，美國總統特朗普及其政府正努力爭取國際社會支持，美國軍事打擊敍利亞巴沙爾政權的可能性似乎正在增大。特朗普稍早在Twitter帖文，指美國將向敍利亞發射導彈，並警告俄羅斯要做好準備。

上周六敍利亞發生疑似化學武器攻擊事件，造成大量大馬士革平民傷亡後，有報道稱特朗普政府或考慮在72小時內行動，行動選項包括襲擊敍利亞軍方的總指揮部，以及打擊阿薩德政府的化武據點等。不過，如果美國軍事打擊敍利亞，美國可能陷入與支持巴沙爾政權的俄羅斯政府之間的衝突。

分析指出，現在投資者感到不安，因為基本面因素受到了政治事件的左右，市場焦點在西方國家可能軍事打擊敍利亞政權。

雖然全球貿易關係對美股的影響力已減弱，但市場仍觀望特朗普會否對中國規劃的貿易讓步措施感到滿意。

經濟數據方面，美國3月消費者價格指數(CPI)下跌0.1%，扣除食品與能源因素後的核心CPI增長0.2%，經通脹因素調整後的美國3月薪資漲幅為0.4%。美國聯儲局將於本港時間明日凌晨公布3月會議紀要，美國政府亦將公布聯邦預算數據。

商品市場造好，油價持續上升，紐約原油期貨現時每桶報67.16美元，升1.65美元或2.52%；倫敦布蘭特期油報72.63美元，升1.59美元或2.24%。金價亦升至兩周高位，紐約6月期金現報1363美元，升17.2美元或1.28%。

歐洲股市下滑，英國富時100指數報7255點，跌11點或0.16%；德國DAX指數報12289點，跌107點或0.87%；法國CAC 40指數報5271點，跌35點或0.67%；意大利富時MIB指數報23028點，跌144點或0.63%。