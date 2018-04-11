今日 19:00
國際財經
美國總統特朗普在Twitter表示，白宮非常冷靜及有計劃地關注與中國進行開放及公平的貿易、與北韓即將進行的會議，以及敍利亞化武襲擊的事宜。
他又斥責，近來關注白宮的假新聞太多了。
華貿易釋善意 港股振奮彈499
今日信報
習近平宣布四項舉措擴大開放
一切由追夢開始
卡夫卡
｜
今日信報
分析保險股淺談
伊馬仕
｜
今日信報
全球貿易爭端不乏尋寶機遇
恒昇
｜
今日信報
螞蟻金服傳再融資780億 估值1.17萬億 全球最大獨角獸
StartupBeat
Why China is cracking down on popular news apps
SC Yeung｜ EJ Insight
中美貿易戰非零和遊戲
姚遠
｜
財富管理
5月起中港互聯互通每日額度擴大至4倍
中國財經 ｜ 今日 09:42
劉央:早前大手撈騰訊 看好兩年內升至千元
香港財經 ｜ 今日 16:33
羅康瑞:香港年輕人基本上買不起樓
香港財經 ｜ 今日 16:50
林鄭月娥:戴耀廷言論不涉言論學術自由
時事脈搏 ｜ 今日 11:32
開市焦點:短期阻力31000 三桶油ADR強
港股直擊 ｜ 今日 08:43
中午再升231點 港交所受捧 服裝股突圍
港股直擊 ｜ 今日 12:32
大埔大車禍路段月底實施50公里限速
時事脈搏 ｜ 今日 11:26
恒指倒跌後回勇升過百點 藥股兩極
港股直擊 ｜ 今日 10:29
習近平:堅持開放包容應對貿易保護主義
中國財經 ｜ 今日 14:53
港股突升逾240點 港交所借消息炒高
港股直擊 ｜ 今日 11:18
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞