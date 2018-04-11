國際財經

近期美國與俄羅斯在諸多領域均發生激烈的利益衝突。美國在上周五(4月6日)對俄羅斯高官、關鍵軍工進出口企業與俄羅斯鋁業公司實施有史以來最嚴厲的制裁，令俄羅斯RTS股市指數急跌11.4%，鋁價與鈀金價格急升，帶動黃金當日自1320美元一線水平反彈，成功收復1330美元，最終錄得0.6%的周度升幅。

而另一方面，中美貿易衝突卻逐漸緩和，先是美國總統特朗普(Donald Trump)在4月8日發表推特向中國國家主席習近平示好，稱中國將下調貿易壁壘；然後是習近平主席在海南博鰲論壇稱會大幅下降汽車進口關稅並提高金融業開放程度。凡此種種，均顯示中美雙方有默契令局勢降溫，令依賴避險資金支持的倫敦金周一(4月9日)曾在歐洲時段一度刷新日內低點至1326.8美元。

不過，由於敘利亞在4月7日發生的化武襲擊事件造成平民損傷，美國總統特朗普周一(4月9日)稱一旦毒氣襲擊事件被確認，美國將考慮作出軍事行動回擊。而敘利亞政府及其盟友俄羅斯則堅稱化武襲擊事件是虛構的，且有情報表明俄羅斯軍隊提升了戰備級別，中東局勢空前緊張，令原油與黃金兩大商品「比翼齊飛」，倫敦金更是先後升穿1330美元與1340美元。截至發稿為止，倫敦金已經成功刷新兩周高點至1345.4美元。

技術分析方面，倫敦金自2017年年中升穿長期下行趨勢線1300美元附近水平(由2011年9月高點1920.8美元延伸而下的趨勢線)後，曾三度挑戰1360至1370美元區域。雖然三次均受阻回落，但倫敦金依然能堅守在200天移動平均線之上，表明金價下方支持強勁。若中東爆發軍事衝突或者近期中美貿易戰死灰復燃，倫敦金或將有機會再度上探1360美元/1370美元，若金價成功升穿該阻力區域，後市有望進一步挑戰1400美元大關。但短期內金價在1350-1355美元區域仍有不俗阻力，若今晚20:30公布的美國3月消費物價指數(CPI)表現優於預期或明日凌晨2:00公布的FOMC會議紀要偏向鷹派，金價或會再度受壓回落，下探短期支持1335美元甚至1330美元附近。

策略方面，我們根據4月3日策略於1329美元建立的倫敦金買盤(上望1342美元，跌穿1325美元止損)已於1342美元平倉，獲利13美元。短期內若倫敦金回落至1329美元/1330美元，我們將買入倫敦金，目標1347美元，跌穿1325美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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