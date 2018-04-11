國際財經

英國巴克萊銀行(Barclays)認為，比特幣(Bitcoin)價格或許已經觸頂。

今年比特幣價格插水、慘跌逾五成，最近走勢持續疲勢，巴克萊認為，比特幣就像傳染病一樣，如今感染高峰期已過，比特幣狂熱將逐漸退燒，難以突破去年12月升至近2萬美元的高位。

巴克萊分析師Joseph Abate發表報告稱，就像傳染病一樣，比特幣疫病的傳播也是口耳相傳，透過網誌、新聞報道、個人軼事等向外散播，等到觸及各方之後，價格會持續急速下滑。

報告引用模型和訪問調查顯示，今次比特幣價格觸頂和2011年及2013年的不同，最近一次觸頂可能是比特幣的最高峰，未來投機熱度只會下降。

報告指出，2011年、2013年初及2013年底，比特幣價格衝上高點後，分別大挫93%、70%及86%。雖然上述例子中，比特幣其後都能收復失地，再創新高。不過，當時比特幣知名度仍低，新進場者依然有很多，有辦法衝破前高，可是今次情況不同，現時幾乎所有人都對比特幣有所聽聞，免疫者大增，難以再創狂熱。

巴克萊相信，虛擬貨幣的投機全盛期已過，也許已經締造出終極高價，未來投機買盤縮減，要打破去年12月歷史高位的機會不大。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣最新升0.38%，報6856.91美元。