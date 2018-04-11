國際財經

中美謀求化解貿易摩擦的會談據報陷入僵局，加上投資者關注歐洲央行行長德拉吉將發表的講話、美國經濟數據及聯儲局3月議息會議紀錄等，期望從中窺探決策者對後市的看法，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7252點，跌14點或0.2%；德國DAX指數報12379點，跌17點或0.14%；法國CAC 40指數報5300點，跌7點或0.14%；意大利富時MIB指數報23185點，升11點或0.05%。

道指期貨暫報24281點，跌70點。

外電引述消息人士稱，中國與美國之間謀求化解貿易摩擦的會談陷入僵局，因為美國總統特朗普政府要求中國停止對高科技行業的扶助，遭中國拒絕接納。此舉顯示中美兩國的貿易摩擦，短期內可能不易解決。

油價昨日飆升逾3%、布油創3年新高後，今日回吐。紐約原油期貨現時每桶報65.24美元，跌0.27美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報70.68美元，跌0.36美元或0.51%。

英國今日稍後將公布2月工業、製造業產出數據，市場預期分別按月分別增長0.4%及0.2%，前值分別升1.3%及0.1%。至於美國亦會公布上月消費物價指數(CPI)及核心CPI數據，預期按月分別持平及升0.2%，前值均為升0.2%。能源資訊局(EIA)將公布庫存數據，市場預期原油庫存減少125萬桶，汽油庫存減少110萬桶。