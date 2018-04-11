國際財經

亞太區股市下滑，未有跟隨隔晚美國股市大漲的走勢。

日本股市連升兩日後，今日回吐，日經平均指數收報21687點，跌107點或0.49%。個股方面，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國第三大流動服務商T-Mobile與日本軟銀持有控股權的Sprint重新討論合併可能性。消息刺激軟銀在日本的股價收漲3.45%。

南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2444點，跌6點或0.27%。

澳洲股市亦走低，澳洲普通股指數收報5925點，跌26點或0.44%。